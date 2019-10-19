Бывший журналист грузинской телекомпании «Рустави-2» Георгий Габуния, выражавшийся нецензурно в прямом в эфире в адрес руководства России, в субботу дал показания в Генпрокуратуре по делу о хищении денежных средств «Рустави-2». Об этом сообщила грузинская телекомпания «Имеди».

Журналист считает, что вызов в прокуратуру его, а также других бывших сотрудников «Рустави-2» связан с желанием властей собрать компромат на бывшего гендиректора телеканала Нику Гварамию, который сейчас руководит телеканалом «Мтавари архи». «В первую очередь, есть попытка арестовать генерального директора «Мтавари архи» Нику Гварамию. У меня складывается впечатление, что у них [властей] это не получится, однако они должны довести до конца опросы. Не думаю, чтобы предоставленная мною информация внесла бы какие-то радикальные изменения в дело», — сказал Габуния журналистам после выхода из прокуратуры.

По его словам, следователи взяли с него подписку о неразглашении деталей дела, поэтому он не может рассказать, о чем его спрашивали правоохранители. Габунию вызывали на опрос еще 7 октября, однако затем дата была перенесена на 19 октября.

Minval.az