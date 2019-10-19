Взрыв произошел в одном из жилых домов в грузинской столице.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу по управлению ЧС МВД страны.

Уточняется, что инцидент произошел рано утром 19 октября на проспекте Давида Гурамишвили в Тбилиси. Взрыв был настолько мощный, что стены дома стали обваливаться с первого по четвертый этаж.

По некоторым данным, причиной взрыва стала утечка газа.

В настоящее время всех жильцов дома эвакуировали. Также уже известно о четырех пострадавших в результате происшествия.

Спасатели, пожарные и сотрудники правоохранительных органов работают на месте ЧП.

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