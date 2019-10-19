В районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края России на реке Сейба в 06:00 по местному времени произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа.

После прорыва дамбы погибли уже 12 человек, которые находились во временных жилых помещениях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС региона. 15 человек числятся пропавшими без вести.

С места ЧП эвакуировали около 130 человек.

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