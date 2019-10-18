«Сегодня наш президент Ильхам Алиев, завоевавший любовь и симпатию народа тем, что всегда высоко ценит искусство, подарил великолепную квартиру в Баку народному артисту Азербайджанской Республики, таристу, основавшему 50 лет назад в Гяндже ансамбль «Гейгёль», имеющему исключительные заслуги в создании гянджинской Государственной филармонии Фикрету Вердиеву».

Об этом на своей странице в Facebook написала супруга Фикрета Вердиева Бейимханым Джаванширова-Вердиева, передает агентство АПА.

«Выражаем глубокую признательность господину президенту за то, что он подарил нашей семье эту радость!!!», — отметила Бейимханым Джаванширова-Вердиева.

Minval.az