Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время визита в Азербайджан совершил пешую прогулку вдоль каспийского побережья.

Данные с фитнес-гаджета Назарбаева опубликовал пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в своем Twitter-аккаунте.

«Здоровый образ жизни для Нурсултана Назарбаева всегда был приоритетом. Несмотря на насыщенный график, во время визита в Азербайджанскую Республику Елбасы совершил пешую прогулку, пройдя четыре с половиной километра вдоль Каспийского побережья», — сообщил Укибай.

Согласно трекеру, Нурсултан Назарбаев преодолел расстояние за один час и 16 минут. Пульс Елбасы в состоянии покоя — 71 удар в минуту, во время движения — 82 удара в минуту.

Здоровый образ жизни для Нурсултана Назарбаева всегда был приоритетом. Несмотря на насыщенный график, во время визита в Азербайджанскую Республику Елбасы совершил пешую прогулку, пройдя четыре с половиной километра вдоль Каспийского побережья. pic.twitter.com/dm0ptyNwXm — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 16 октября 2019 г.

Minval.az