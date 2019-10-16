17 октября сентября в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, осадков в основном не ожидается. Утром местами слабый туман, мелкий дождь. Во второй половине дня северо-западный ветер сменится на северо-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-18, днем 22-26 градусов тепла, в Баку ночью 16-18, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако в Астара-Лянкяранской зоне возможны дожди, град, в некоторых местах туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 11-16, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

Minval.az