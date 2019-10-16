После встречи сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Ханкенди с лидером карабахских сепаратистов Бако Саакяном сопредседатель от России Игорь Попов сделал заявление для прессы.

«У нас была конструктивная беседа. Мы рассказали об итогах встречи в Нью-Йорке и представили свои подходы и видение по тем гуманитарным проблемам, которые обсуждались с президентом и премьером на Венском саммите, а затем на встрече в Москве. Речь идет, в частности, о журналистском обмене и о улучшении положения находящихся под арестом в Карабахе и Азербайджане лиц. Есть определенные идеи, и работа продолжается. Наша тройка недавно побывала в Женеве, встречалась с главой Комитета Красного креста Петером Маурером и имела с ним конструктивную беседу. В целом, этих вопросов мы коснулись в ходе встречи».

По его словам, в случае согласия глав МИД Армении и Азербайджана их следующая встреча состоится в Братиславе в рамках министериала ОБСЕ.

Minval.az