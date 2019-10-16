Владелец кондитерской фабрики «Руслада» Алишах Сулейманов, входящий в топ-100 самых богатых челябинцев, погиб в ДТП на трассе в Челябинской области.

Как сообщил 74.RU собственный источник в правоохранительных органах, авария произошла днём 15 октября на дороге Южноуральск — Магнитогорск.

Сулейманов ехал в Toyota Land Cruiser, машиной управлял водитель.

— Водитель не справился с управлением, съехал в кювет, автомобиль перевернулся, — рассказал источник 74.RU.

Директор ООО «Руслада» от полученных травм скончался на месте.

Алишах Сулейманов родился в 1960 году. Окончил Азербайджанский инженерно-строительный институт в Баку, приехал в Челябинск в 1995-м. Бизнес начинал как индивидуальный предприниматель, открыв небольшой магазин на рынке. Был женат, имел троих детей.

Сулейманов — владелец нескольких компаний, работающих в разных сферах бизнеса — от кондитерского производства до строительства. По данным сервиса Kartoteka.ru, учредителем ООО «Руслада» и ООО «ТД «Руслада»» является Светлана Сулейманова (Башарова).

Торговый дом «Руслада» — крупный поставщик кондитерских изделий, дистрибьютор более 250 кондитерских фабрик. Есть у Сулейманова и собственное производство в этой сфере: продукция выходит под марками «Колос», «Русладко», «Малинкин» и Limerick.

Также семья Сулеймановых развивает рекреационный бизнес на Южном Урале. Несколько лет назад они реализовали проект всесезонного центра «Солнечный берег», превратив бесхозную береговую зону на озере Смолино возле храма «Утоли моя печали» в современный пляж, а летнее кафе — в ресторан Grand Royal. Подобный проект реализован и на площадке бывшей базы отдыха РЖД на озере Кумкуль.

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