Министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов во вторник в Страсбурге подписал четвертый дополнительный протокол к Европейской конвенции.

Как передает Интеракс-Азербайджан, об этом сообщает сайт Совета Европы.

Европейская конвенция о выдаче ратифицирована 50 странами. В Азербайджане Конвенция вступила в силу в 2002 году. Она обязывает стороны выдавать друг другу лиц, разыскиваемых в рамках уголовного судопроизводства или для исполнения приговора. Конвенция неприменима к политическим или воинским преступлениям. Кроме того, любое государство-участник Конвенции может отказать в выдаче своих граждан иностранному государству.

«Подписанный Четвертый дополнительный протокол к Конвенции о выдаче содержит поправки и дополнения к ряду положений Конвенции в целях ее адаптации к потребностям современного мира. Положения данного протокола касаются таких вопросов, как срок давности, просьба о выдаче и сопроводительные документы, правило конкретности, транзит, выдача третьему государству, а также каналы и средства связи», — отмечает Совет Европы.

Minval.az