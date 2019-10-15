15 октября первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в поминальной церемонии видного ученого-востоковеда, действительного члена НАНА Азербайджана, заслуженного деятеля науки, персонального стипендиата президента Азербайджанской Республики Васима Мамедалиева.

Первый вице-президент пришла в мечеть Тезе Пир для участия в церемонии.

Мехрибан Алиева встретилась с членами семьи В.Мамедалиева, от своего имени и от имени президента Ильхама Алиева выразила глубокие соболезнования.

Minval.az