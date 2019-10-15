«Один из интересующих нас вопросов – школьники, уклоняющиеся от образования. Ни одна причина не может быть оправданием этого».

Об этом на конференции «Бакинское образование: успехи и цели» сказала замминистр образования Махаббат Велиева.

Заместитель министра отметила, что большая проблема, когда ученик остается на второй год, передает агентство АПА.

«В какое время мы живем, если оставляем ученика, который не может ни читать ни писать, на второй год. Ведь в школах есть все условия для своевременного обучения школьника всем навыкам. При анализе жалоб, поступивших за прошедший учебный год, видно, что за этим кроется субъективный подход. Учащийся получает удовлетворительные оценки по основным предметам, а по музыке и другим творческим предметам «двойки». Я не знаю, возможно, педагог проявил какой-то гуманизм, выставляя оценки по основным предметам. К примеру, в прошлом учебном году более 4000 школьников остались на второй год. Интересно, каков этот показатель в городе Баку?!».

Замминистра отметила, что есть трудные дети, которые мешают учебно-воспитательному процессу:

«Но чего можно добиться, отбросив еще дальше школьника, который не учится? Такие дети все равно не ходят на занятия. В Министерстве образования долгое время обсуждался вопрос о переводах учащихся из одного класса в другой, или из одной школы в другую. В этом решении было противоречие — оно заключалось в решении оставлять детей на второй год. В итоге решили оставить этот пункт. Возможно, в каком-то случае руководству школы пришлось оставить на второй год ученика. Руководство школы прекрасно знает, что когда эти ученики остаются на второй год, 99% из них не ходят в школу, или же вообще не желают учиться. Если для этих детей разработают отдельную программу и добьются каких-то положительных изменений, это другой вопрос. По стандартам образования и без того установлен самый минимальный предел и его может усвоить любой ребенок с нормальным мышлением. Нужно взять этот вопрос под контроль».

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