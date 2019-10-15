Анкара продолжит содействие мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе территориальной целостности Азербайджана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник в Баку на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ)..

«В результате оккупации Арменией азербайджанских земель – Нагорного Карабаха и прилегающего к нему 7 районов, более 1 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Как было отмечено мною на заседании Генассамблеи ООН, это неприемлемая ситуация», — сказал Эрдоган.

По его словам, Анкара и будет и далее действовать для «мирного урегулирования нагорно-карабахской проблемы в кратчайшие сроки на основе территориальной целостности Азербайджана».

Minval.az