16 октября сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром в некоторых местах будет слабый туман. Вечером юго-западный ветер сменится северным.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-18, днем 22-26 градусов тепла, в Баку ночью 15-17, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако в некоторых горных районах возможен туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 11-16, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 5-9, днем 15-20 градусов тепла.

Minval.az