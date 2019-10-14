В понедельник в Баку состоялась встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В понедельник в Баку состоялась встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2019/10/14 16:48
Раздел: Азербайджан
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