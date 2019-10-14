Завершен судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в участии в боях в Сирии Вусала Нуриева, Талеха Геюшева, Парвиза Мусаева, Эльмира Зиядова и Хабиба Ибрагимли.

Приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям каждый из обвиняемых осужден на 14 лет.

Обвиняемые, недовольные приговором суда первой инстанции, подали апелляционную жалобу, передает агентство АПА.

Отметим, 3 августа 2018 года глава исполнительной власти города Гянджа Эльмар Велиев и его телохранитель Гасым Аббасов получили ранения различной степени тяжести выстрелом из огнестрельного оружия перед административным зданием Исполнительной Власти, и были помещены в больницу. Совершивший преступление уроженец Гянджи Юнис Сафаров (1983 года рождения) сразу же был задержан полицией и обезоружен.

Во время расследования было выявлено, что Ю.Сафаров, организовавший покушение на главу Исполнительной власти города Гянджи, был послан в Сирию живущим в Иране Тохидом Ибрагимбейли. Т.Ибрагимбейли периодически выступавший с радикальными призывами против государственности Азербайджана еще в 2017 году призывал к убийству Эльмара Велиева на сайте nur-az.com, который принадлежит религиозным радикалам.

При расследовании информации, связанной с Ю.Сафаровым, выяснилось также, что в 2013-2016 годах Тохид Ибрагимбейли собрал ряд граждан Азербайджана в иранском городе Гум и за финансовый интерес отправил их на территорию Сирии для участия в боях в составе незаконных вооруженных формирований. В ходе следствия выяснилось, что близкие родственники Геюшова Талеха Гасан оглу и Тохида Ибрагимбейли – Ибрагимли Габиб Акбер оглу, Мусаев Парвиз Алимуса оглу, Зиядов Эльмир Савадхан оглу вместе с Юнисом Сафаровым участвовали в секретном совещании, организованном Тохидом Ибрагимбейли в городе Гум и в боях в составе незаконных вооруженных формирований на территории Сирии. Было установлено также, что 10 июля этого года Талех Геюшов активно участвовал в нападении на сотрудников полиции в Гяндже, сопровождавшемся применением холодного оружия.

Вышеуказанные лица 14 июля были задержаны сотрудниками Службы государственной безопасности и привлечены к уголовной ответственности.

Minval.az