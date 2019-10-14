Союз азербайджанцев России выражает обеспокоенность очередным провокационным выступлением первого заместителя Председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам соотечественников за рубежом Константина Затулина в отношении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, что 11 октября в рамках конференции «Сотрудничество во имя справедливости и мира», проходившей на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, имело место выступление высокопоставленного российского чиновника Константина Затулина.

В своем выступлении депутат Затулин выразил надежду на то, что конфликт в Нагорном Карабахе будет иметь справедливое решение в соответствии с интересами «народа Нагорного Карабаха». Кроме того, Константин Федорович отметил, что 2-миллионное армянское население России и представители других народов Российской Федерации являются друзьями «Карабаха».

«Считаем долгом напомнить, что сутью армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта является не «право нации на самоопределение», а территориальные претензии Армении к Азербайджану. Иначе не стал бы премьер-министр Армении Никол Пашинян громко заявлять, что «Нагорный Карабах – Армения и точка». У армянского государства имеются в открытой форме территориальные претензии ко всем своим соседям. А тезис о «карабахском народе, добивающемся самоопределения» придуман в качестве красивой терминологической ширмы, призванной прикрыть территориальные претензии и оправдать акт агрессии.

Возвращаясь к опусам депутата Затулина, хотелось бы отметить, что это уже не первый случай, когда российский чиновник использует подобную риторику, касаясь армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Однако именно эти слова депутата Затулина подтверждают парадоксальные явления, происходящие в рамках его урегулирования.

Совсем недавно, выступая на полях Валдайской конференции Министр иностранных дел Российской Федерации, Сергей Лавров отметил, что в процессе урегулирования конфликта наблюдается заторможенность, а громкие заявления в стиле «Карабах – это Армения» не способствуют возобновлению политического процесса.

Россия также остается приверженной своим принципам в вопросе данного конфликта и признает территориальную целостность Азербайджана. Хочется сделать особый акцент на том, что это заявление руководителя Министерства иностранных дел России – отвечающего, за выстраивание основных принципов внешней политики страны.

В этой связи, по меньшей мере странными выглядят откровенно провокационные заявления Константина Затулина, который является руководителем института стран СНГ – организации, курируемой МИД России и ведущими учебными заведениями странами (МГИМО и МГУ).

Данный факт вызывает недовольство у представителей азербайджанской диаспоры России. Учитывая роль России в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, считаем неприемлемым однобокий взгляд на данный процесс, а также звучащие из уст высокопоставленного российского чиновника заявления, в которых прямо или косвенно поддерживается нарушение территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Манипулируя фундаментальной мифологией, господин Затулин стремится убедить мировое сообщество и науку в том, что Карабах издревле являлся частью армянского наследия и истории. Предки армян, по мнению «историографа депутата» в далекие времена воздвигали монастыри в Гандзасаре, Дадиванке (Худаванк, Хожджавендский район Азербайджанская Республика) или Амарасе. Налицо факт чудовищного фальсификата. Достаточно привести пример надписи Гандзарского монастыря, датированной 1240-м годом, где увековечены слова царя албанского Хаченского княжества, «Я, смиренный раб Божий Гасан Джалал, сын Вахтанга, внук Хасана, природный самодержавный царь высокой и великой страны Арцахской, имеющий обширные пределы. Я построил этот собор для моего албанского народа (по албанск. — имагуваницазгн)». «Исторические» справки депутата Затулина уместно напоминают цитату Жана Кокто, «История – это правда, которая становится мифом. Миф – это неправда, которая становится историей».

Как известно, все тайное, по происшествии времени, становится явным. Мы надеемся, что созданная Президентом России комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории даст оценку деятельности депутата К. Ф. Затулина.

В своем приветствии господин Затулин говорит о том, что в России проживает более 2 миллионов армян. Следует напомнить, что также в России проживает более миллиона азербайджанцев. И отсылка к таким фактам при полном игнорировании интересов одной из этнических групп Российской Федерации создает угрозы и новые предпосылки для межэтнических конфликтов на территории России.

В связи с этим, Союз азербайджанцев России просит Министерство иностранных дел Российской Федерации и Государственную Думу Российской Федерации обратить внимание на заявления господина Затулина, предоставить разъяснения по поводу их содержания и предпринять необходимые меры по предотвращению дальнейших провокационных действий со стороны руководителя института стран СНГ», — говорится в заявлении Координационного Совета Союза азербайджанцев России.

Minval.az