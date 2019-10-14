Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Азербайджан.

Как сообщают турецкие СМИ, до приезда в Баку Эрдоган провел пресс-конференцию, где ответил на вопросы относительно визита.

Как отметил Эрдоган, как только он прибудет в Баку, то сначала встретится с президентом Ильхамом Алиевым, и потом уже отправится на саммит.

«Как только я прибуду в Баку, то в первую очередь встречусь со своим братом Алиевым», — отметил Эрдоган.

Эрдоган примет участие в предстоящем в Баку 7-м саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Президент Турции проведет двусторонние встречи с лидерами стран-участников организации.

Визит Эрдогана в Азербайджан завершится 15 октября.

Minval.az