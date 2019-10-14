«В России работает большое число азербайджанцев, и они должны платить взносы в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) в Азербайджане».

Как сообщает Report, об этом председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Хады Раджабли заявил на XXXII заседании Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников СНГ.

По его словам, наработанный в России и других странах стаж работы прописан в межгосударственной конвенции, однако не ратифицирован Россией: «Поэтому как бы долго люди ни работали в России, их стаж работы не влияет на пенсии. Считаю, что с учетом межгосударственной конвенции мы должны предпринять взаимные шаги по этому вопросу».

Minval.az