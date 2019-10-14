Прощание с академиком Васимом Мамедалиевым будет проходить Бакинском Государственном университете с 13.00 до 15.00.

Об этом АПА сообщил племянник академика Салам Мамедалиев.

В.Мамедалиев будет похоронен на II Аллее почетного захоронения.

Напомним, что известный теолог, ученый-востоковед, заслуженный научный деятель Азербайджана Васим Мамедалиев скончался в возрасте 77 лет после продолжительной болезни.

Васим Мамедалиев — автор 600 статей и 20 книг. Его труды опубликованы более чем в 15 странах мира. Он был руководителем более 30, оппонентом более 40 диссертаций.

Академик В. Мамедалиев вместе с академиком З.Буньятовым перевел Коран на азербайджанский язык в период советского режима. Вышедшее впервые в 1991 году издание с переводом было переопубликовано 10 раз в различные годы.

В.Мамедалиев был награжден орденами «Шараф» и «Шохрат».

Minval.az