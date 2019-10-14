В Баку проходит встреча Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский Cовет).
Во встрече принимают участие министры иностранных дел стран — членов Тюркского Cовета.
В Баку проходит встреча Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский Cовет).
Во встрече принимают участие министры иностранных дел стран — членов Тюркского Cовета.
Дата: 2019/10/14 9:45
Раздел: Азербайджан
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