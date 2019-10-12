Россия заблокировала совместное заявление Совета Безопасности ООН, в котором содержится призыв к Турции остановить операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, передает «Анадолу».

США внесли на рассмотрение СБ ООН разработанный Вашингтоном проект совместного заявления, в котором выражается обеспокоенность военной операцией Турции.

В документе отмечается, что операция может привести к масштабным гуманитарным проблемам и проблемам с безопасностью.

Кроме того, военная операция может нанести ущерб значительному прогрессу, достигнутому в борьбе с ДЕАШ, говорится в проекте совместного заявления.

Также в документе подчеркивается необходимость безопасного и добровольного возвращения сирийских беженцев на родину в рамках международного гуманитарного права.

В проекте совместного заявления содержится и призыв к сторонам защитить мирных граждан и обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ в регион гуманитарной помощи.

Для принятия СБ ООН совместного заявления его должны поддержать всех 15 стран-участниц.

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