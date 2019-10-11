В Москве умер космонавт Алексей Леонов. Ему было 85 лет.

Об этом 11 октября сообщает ТАСС со ссылкой на его помощницу.

Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос.

Его похоронят 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах.

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