В Москве умер космонавт Алексей Леонов. Ему было 85 лет.
Об этом 11 октября сообщает ТАСС со ссылкой на его помощницу.
Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос.
Его похоронят 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах.
В Москве умер космонавт Алексей Леонов. Ему было 85 лет.
Об этом 11 октября сообщает ТАСС со ссылкой на его помощницу.
Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос.
Его похоронят 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах.
Дата: 2019/10/11 15:25
Раздел: Бывший СССР
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