ЗАО «Азербайджанские железные дороги» планируют ввести в эксплуатацию кольцевую железнодорожную линию Баку-Сумгайыт-Баку до конца этого года».

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Азербайджанских железных дорог Джавид Гурбанов.

«Мы вновь откроем дорогу, которая начинается с Бакинской пассажирской станции, проходит через станции Баладжары, Хырдалан, Сумгайыт, Пиршаги, Кюрдаханы, Забрат, Сабунчу, Бакиханова, Кероглу, Кешля, Нариманов, и вновь возвращается на 28 Мая. Длина этой кольцевой дороги 92 км, в обе стороны 180-185 км, с дополнительными путями — 205 км. Мы хотим довести скорость до 140 км/ч. Всего было построено 14 тоннелей, вокруг дорог строятся ограждения. Мы также построили 24 надземных перехода, еще будем достраивать несколько», — сказал Дж.Гурбанов.

Minval.az