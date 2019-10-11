В Москве у азербайджанца похитили 56 тысяч 650 долларов.

В районе Жулебино неизвестные не только ударили мужчину, но и дважды выстрелили ему в голову из пистолета, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ГУ МВД России по городу.

По данным агентства, мужчину также избили руками и ногами. В настоящий момент он находится в реанимации. Удалось установить, что у мужчины 1987 года рождения похитили 56 тысяч 650 долларов (около 3,7 миллиона рублей).

— Установлено, что из машины Dodge Caravan вышли четверо неизвестных в матерчатых масках, один из которых из неустановленного оружия произвёл выстрел в дверь автомобиля Kia Rio и два выстрела в голову находившемуся рядом с иномаркой неработающему гражданину 1987 года рождения, — сообщили в ведомстве.

При этом второй нападавший ударил мужчину топором по голове, а ещё двое начали избивать его руками и ногами.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о разбое в особо крупном размере, совершённом группой лиц с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Как сообщает musavat.com, мужчиной, на которого совершено нападение, является предприниматель из Ордубадского района Нахчыванской АР по имени Махир.

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