Страны СНГ должны обезопасить себя от валютных рисков в условиях торговых войн, в перспективе стоит думать о формировании единого финансового рынка, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, важным аспектом является расчет в национальных валютах.

«Имея в виду вот те проблемы, с которыми сегодня сталкивается весь мир. Мы видим это. Результаты — это торговые войны, это различные ограничения, и, конечно, мы должны гарантировать себя от валютных рисков. Нужно развивать сотрудничество в валютной сфере, согласовывать валютную политику», — сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

«Ну, если когда-то к этому подойдем, то можно говорить и о формировании общего финансового рынка. Уверен: вот это точно совершенно пойдет на пользу повышению нашей общей конкурентноспособности», — добавил он.

Minval.az