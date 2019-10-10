11 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами будет слабый туман, изморось. Ожидается временами усиливающийся умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 15-18, днем 21-24 градуса тепла, в Баку ночью будет 16-18, днем 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление опустится с 766 мм до 761 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако в Лянкяран-Астаринской зоне временами ожидаются дожди. Утром на отдельных территориях будет туман. Прогнозируется западный ветер, скорость которого в горных территориях временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 14-19, днем 26-31 градус тепла, в горах ночью будет 9-14, днем 16-21 градус тепла.

Minval.az