«Вопрос переселения вынужденных переселенцев, живущих в частных домах, находится в центре внимания и в ближайшее время будет решен».

Как сообщает АПА, об этом сказал председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев на пресс-конференции в штабе партии «Ени Азербайджан».

По его словам, Комитет проводит работу в данном направлении: «Первоочередная задача — обеспечение жильем вынужденных переселенцев, живущих в тяжелых условиях. Однако, вынужденные переселенцы, живущие в частных домах, тоже будут выселены из них. Таких семей немало. Большинство из них живет в частных домах в Баку и Сумгайыте».

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