Опирающееся на международное право жесткое, решительное и логичное заявление Президента Ильхама Алиева на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», привело к изменению внутренней политической ситуации в Армении, а также усилению противостояния между сторонниками и противниками премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Эти мысли нашли место в статусе помощника Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанова, опубликованном в социальной сети Facebook.

В статусе говорится: «Напомню, что, говоря об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, Президент Ильхам Алиев привлек внимание к результатам агрессорской политики Армении, подчеркнул, что 4 резолюции, принятые Советом Безопасности ООН по урегулированию конфликта, не выполняются на протяжении уже 25 лет. Президент Ильхам Алиев, обосновав ложность заявления премьер-министра Армении «Карабах – часть Армении и точка», ответил: «Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак».

Главным лейтмотивом выступления Президента Ильхама Алиева стал нагорно-карабахский конфликт и существующая ситуация по этому конфликту. Президент Азербайджана подробно рассказал об истории возникновения конфликта и переговорах, которые зашли в тупик, а также о военных операциях, продолжающихся вопреки режиму прекращения огня из-за провокационных деяний Армении.

Агрессивная риторика Пашиняна в последние месяцы, в частности, абсурдные заявления, высказанные им во время выступлений в Нагорном Карабахе, Ханкенди перед террористической военной хунтой и представителями армянской диаспоры и лобби в различных странах мира, в действительности, являются логическим продолжением признания Арменией своей агрессорской политики, необоснованной эйфорией, которой охвачен официальный Иреван.

Армянское руководство, осуществляющее политику органического синтеза шовинизма, агрессии и оккупации, опирающегося на террор, осознает, что экономика страны находится на грани пропасти, безработица и иммиграция достигли уровня национального бедствия, и пытается посредством именно такой риторики успокоить армян.

Неслучайно, что Пашинян, в самом деле, повторил слова Леонида Азгалдяна, убитого в боях в 1992 году, который был основоположником и командиром одного из террористско-сепаратистских отрядов в Нагорном Карабахе. Пашинян, превращая в лозунг слова террориста, подтвердил, что официальный Иреван осуществляет агрессорскую, террористическую и агрессивную националистическую политику. Приводить цитату из высказываний террориста не осмеливались не только экс-президенты Армении, но даже самые отъявленные и радикальные политики: они понимали, что подобные необдуманные, абсурдные и истерические заявления фактически, означают отказ от переговоров, проводимых в связи с нагорно-карабахским конфликтом, а также признание факта оккупации.

Поэтому высказывание «Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак» с международной трибуны такой авторитетной организации, как клуб «Валдай», на мероприятии, в котором приняли участие более тысячи представителей мирового научного сообщества из 74 стран, главы государств и правительств, руководители известных аналитических и исследовательских центров, стало уместным и своевременным выступлением.

Если Пашинян во время выступления перед представителями режима военной хунты в Нагорном Карабахе или армянского лобби избрал жесткую риторику, и тем самым разоблачил захватническую политику Армении, то Ильхам Алиев выступил с авторитетной международной трибуны. Разница между подходом, мировоззрением, дипломатическим мастерством, конструктивностью и деструктивностью заключается в этом.

Армянские аналитики и эксперты были вынуждены признать, что весомое, логичное заявление Президента Азербайджана стало для Пашиняна уроком политики, геополитики, истории и дипломатии.

После выступления господина Ильхама Алиева неуклонно растет число статей, комментариев и заявлений, в которых резко критикуется Пашинян, называемый армянскими медиа «человеком-селфи» и считающийся очень слабым как премьер-министр и крайне примитивный как политик.

Резкий рост числа обвинений в том, что Иревана потерпел поражение от Баку на новом этапе дипломатической войны вызвал серьезную обеспокоенность в администрации Н.Пашиняна. Ситуация стала настолько напряженной, что на офис одной из газет в Иреване, в которой была опубликована подобная статья, было совершено нападение, редакционный состав подвергся угрозам. Появление в армянских медиа фактов в связи с тем, что нападавшие являются сторонниками Пашиняна и управлялись функционерами движения «Мой шаг», которым руководит премьер-министр, разбили вдребезги имидж Пашиняна как «премьер-министра из народа» и подорвали оказываемое ему в первое время доверие.

Последние события в Армении показав, что Пашинян является псевдодемократом, явно продемонстрировали, что в реальности он является человеком с нацистским мировоззрением, нетерпеливым к свободе слова и выражения, к критике в любой форме ее проявления и вражески относящимся к политическим оппонентам.

Некомпетентность Пашиняна на посту премьер-министра, комическое поведение на переговорах с главами государств и правительств различных стран, нескончаемые «селфи» на международных мероприятиях, такие проблемы как пребывание экономики и финансового сектора страны в глубоком кризисе, рост уровня безработицы и бедности могут стать причиной нового социального взрыва в Армении.

По сообщениям армянских СМИ, Никол Пашинян пытается избавиться от серии неудач и поражений, с которыми он сталкивается, и с этой целью проводит закрытые собрания. По некоторым данным, собрав депутатов от политического движения «Мой шаг», которым он руководит, Пашинян искал выход из сложившейся общественно-политической ситуации в стране, а точнее обсудил проблемы, с которыми столкнулся, провел консультации в связи с тем, какой позиции ему придерживаться в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта после заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании клуба «Валдай».

Теперь стало ясно одно: Пашинян, которого в свое время был представлен как демократический спаситель, не сможет решить проблемы Армении, общественно-политические и экономические институты которой подвержены тяжелому кризису, которая полностью осталась в стороне от транснациональных, региональных проектов по причине своей захватнической политики и агрессивной риторики, финансовые, военные, гуманитарные, социальные и технические ресурсы которой иссякают. Потому что он сам в настоящее время является одной из самых больших проблем Армении».

Minval.az