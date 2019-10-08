Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о внесении поправки в указ Президента Азербайджана «Об обеспечении деятельности Службы государственной безопасности Азербайджана» № 724 от 13 января 2016 года.

В распоряжении говорится, что утверждается поправка в «Положении о Службе государственной безопасности Азербайджана» и «Структуре Службы государственной безопасности Азербайджана», утвержденных вышеуказанным указом, передает Trend.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.

Minval.az