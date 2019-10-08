Министерство финансов России и Министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, сообщил российский Минфин.

Как отмечается в сообщении, документ направлен на «расширение и укрепление межбанковского взаимодействия, а также обеспечение бесперебойности расчетов между хозяйствующими субъектами двух стран.

С российской стороны соглашение подписал первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, с турецкой — министр казначейства и финансов Берат Албайрак.

Основной целью в Минфине назвали увеличение и постепенный переход к использованию рубля и лиры при расчетах между Россией и Турцией, создание соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности нацвалют для компаний. Для повышения уровня ликвидности российскими и турецкими эмитентами будут развиваться инструменты выпуска долговых ценных бумаг на рынках двух стран.

«Подписание соглашения является важным шагом для дальнейшего расширения и развития взаимовыгодного и равноправного торгово-экономического сотрудничества между Россией и Турцией», — говорится в сообщении.

Minval.az