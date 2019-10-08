В Ашхабаде резко ухудшилась ситуация со снабжением куриными яйцами, которые и ранее были в дефиците.

Об этом 8 октября сообщило издание TurkmenNews.

Как стало известно журналистам, в государственных магазинах яйца практически не появляются в продаже. Десятки людей скапливаются перед магазинами в ожидании возможного завоза. В частности, очереди можно в любое время увидеть перед магазинами №14, №7 и №16. Времени завоза не знают даже продавцы. Но, когда яйца появляются, толпа берет магазин штурмом. В одни руки отпускают не более 10-15 яиц. Многие из тех, кто стоял в ожидании, остаются ни с чем.

Цена яиц в госмагазинах повысилась с 0,3 маната ($0,09) до 0,45 маната ($0,1) за штуку. При этом качество их, по словам покупателей, снизилось. Несколько жительниц Ашхабада рассказали журналистам, что у яиц появился привкус лекарств. По мнению покупательниц, это самые низкосортные яйца, импортируемые из Ирана. Неприятный вкус можно перебить лишь в яичнице, добавив много лука, но в тесто такие яйца класть нельзя.

Цена одного яйца в частных магазинах поднялась до 1,5 маната ($0,4). Но и у частников дефицитный продукт есть далеко не всегда. Государственные СМИ тем временем сообщают, что в апреле 2018 года страна начала экспортировать яйца и уже поставила за границу товар на сумму более $3,8 миллиона.

Сеть государственных магазинов в Туркменистане сохранилась с советских времен. Там товары первой необходимости продают по фиксированным ценам. Для большинства семей эти магазины — основной источник продуктов питания. Позволить себе закупать продукты у частников они не могут.

Minval.az