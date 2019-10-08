В Баку состоялось официальное открытие ресторана быстрого питания Black Star Burger — по франшизе российского рэпера Тимати. Как сообщает «Москва-Баку», на открытие на Приморский бульвар пришли более двух тысяч человек. Баку стал 28-м городом, в котором открылась бургерная Black Star.

Ради церемонии открытия на Приморском бульваре смонтировали специальную сцену, вокруг которой задолго до начала мероприятия начали собираться желающие получить ароматный бургер из рук самого Тимати. Несмотря на сильный ветер, попробовать сочные бургеры из натуральной мраморной говядины пришло огромное количество людей. За час до встречи с репером перед публикой выступили азербайджанские звезды Замиг Гусейнов и Севда Яхьяева, которых зрители встретили аплодисментами. Знаменитый рэпер явился на встречу к своим фанатам с приличным опозданием. Окруженный плотной толпой сотрудников полиции, Тимати поднялся на сцену и поприветствовал бакинцев и гостей азербайджанской столицы: «Спасибо за то, что вы пришли сегодня на эту встречу. Надеюсь, вам понравятся наши бургеры, потому что сейчас я угощу ими каждого из вас!».

Под восторженные возгласы собравшихся и яркие вспышки мобильных телефонов Тимати принялся раскладывать бургеры по тарелкам. Сегодня ему предстояло угостить коронным блюдом своего ресторана тысячу бакинцев. Сильной давки не было, несмотря на плотную толпу у ограждения. Бургеры раздавались только в порядке очереди. Исключение сделали для самых юных фанатов Тимати, которые захотели сфотографироваться с ним на память. Организаторы со сцены призывали людей не толпиться и напоминали, что бургеры можно будет купить в фирменном ресторане.

Minval.az