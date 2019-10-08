«Я не считаю серьезной опасностью то, что русский язык вновь приобрел авторитет, потому что азербайджанский язык пока не имеет возможности стать международным языком. Сюда должен прийти какой-то язык, и я не верю, что этим международным языком в дальнейшем станет русский язык, это всего лишь переходный период. Русский язык тоже постепенно теряет свои позиции в мире».

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса, академик Низами Джафаров, передает агентство АПА.

Он отметил, что каждый народ должен должен иметь выход в мировое сообщество с помощью какого-то международного языка: «До 70-80 годов прошлого века мы тесно cвязаны с русским языком. Каждый народ должен выходить на мировую арену с помощью какого-то международного языка. У нас эту функцию выполнял русский язык. Позже мы категорически отказались от русского языка и постарались выйти на мировую арену с помощью английского языка, но это не дало эффекта. Поэтому возвращение к русскому языку обусловлено нашими поисками выхода к международному языку. Есть определенные причины, в силу которых нам не удается войти в атмосферу английского языка. В этом играет роль и то, как они воспринимают нас. То есть, на сегодняшний день мы находимся в промежуточном положении. Обучение русскому языку в наших средних школах в такой ситуации – нормальное явление».

По словам Джафарова, семьи отдают своих детей в русский сектор с расчетом на то, что в будущем у ребенка будет больше возможностей для проживания и работы: «Во главу угла ставится не язык, а жизненные интересы. Английский язык очень далек для нас, а Россия — ближайший сосед. Россия является для нас страной, которую мы никогда не сможем потерять, ведь и Россия, и русский язык означают для нас не только «русские». Русский язык сегодня является для нас средством общения и с казахом, и туркменом, и татарином. Пока турецкий язык не может выполнять эту функцию общения».

Он отметил, что с точки зрения лингвистики ребенок должен начинать говорить на своем родном языке: «Второе условие – получение ребенком начального образования на родном языке. И у нас в настоящее время русскоязычная бытовая среда значительно ослабела, а бытовая среда на родном языке – очень сильная. Когда-то были семьи, которые и слова не знали на азербайджанском языке. В Баку прибыло много беженцев и переселенцев из районов, произошел значительный поток, изменился баланс, в нынешней среде нет возможности полностью оставить русский язык в семье. С точки зрения лингвистики родной язык тогда выходит из употребления, когда иностранный язык входит в твою семью. Если иностранный язык вошел в твою семью, тогда он создает проблемы. Но, что поделать, иностранный язык должен быть включен в твое образование, без него не обойтись, главное, чтобы он не вошел в семейную среду».

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