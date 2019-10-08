Армения приобрела новые противовоздушные и противотанковые вооружения, заявил начальник Главного штаба ВС Армении генерал-лейтенант Артак Давтян.

«Приобретено новое вооружение, в основном противотанковое и противовоздушное. По части вооружения ПВО — увеличена высота, дальность и поражение малой отражающий поверхности. Некоторые виды вооружение модернизированы», — сказал Давтян на пресс-конференции во вторник, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, по линии противотанковых вооружений «увеличена дальность поражения в 200 раз, проведена работа по повышению безопасности экипажей».

«Мы также приобретаем новое вооружение, в основном, технику для эффективного выполнения задач с привлечением небольшого профессионального личного состава», — сказал Давтян.

Minval.az