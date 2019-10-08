9 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами возможен слабый туман, кратковременные дожди. Временами усиливающийся юго-западный ветер днем сменится на порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 14-17, днем 21-24 градусов, в Баку – ночью 15-17, днем 22-24 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 мм до 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем 50-55%.

Minval.az