Противники лидера криминального мира Азербайджана, вора в законе Надира Салифова, известного в криминальных кругах, как Гули, приняли решение разобраться с ним при помощи наемных убийц или сотрудников спецслужб. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным издания, пока Салифов находился в Катаре, в Стамбул тайно, одним днем, прибыл вор в законе Бадри Когуашвили (Кутаисский) — московский преемник лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой). Когуашвили встретился с целым рядом криминальных авторитетов, включая Седата Пекера — лидера преступного мира Турции.

Когуашвили в статусе официального представителя Калашова предложил Пекеру союз в обмен на его помощь в плане физического устранения Салифова — но получил отказ. При этом, как отмечают источники ИА, возможность ликвидации Салифова Когуашвили обсуждал не только с турецким мафиози.

Второй вариант, который рассматривают противники главного авторитета Азербайджана — это приглашение Салифова на воровскую сходку в Грецию, где его задержат сотрудники правоохранительных органов как лицо, находящееся в международном розыске.

Источники «Прайм Крайм» утверждают, что уже известны лица, ответственные за задержание Салифова. Это директор подразделения по охране границы Аристидис С. и Димитра Каракоста – сотрудница греческого Интерпола по линии организованной преступности.

5 октября сообщалось, что Надир Салифов сменил место жительства и переехал из Турции в Катар. Причиной внезапного переезда, по данным источника Ura.ru, могли стать вопросы, которые накопились у воровского сообщества к Салифову. В частности, в криминальных кругах недовольны тем, что он выставляет свою жизнь напоказ в социальных сетях.

Minval.az