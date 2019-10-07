Несколько дней назад распространилась информация о сборе учителями денег для директора расположенной в Сураханском районе полной средней школы номер 108 Кельбаджарского района.

Как сообщили в Министерстве образования, 7 октября заместитель министра образования Махаббат Велиева и руководители других структурных подразделений министерства побывали в этой школе.

Было установлено, что на основании обращения отдела образования Кельбаджарского района от 20 июня 2019 года, было разрешено проведение учебного процесса в другом здании по причине аварийного состояние школы, передает агентство АПА.

9 августа состоялся осмотр здания, предложенного Министерством образования, и было согласовано размещение учительского и ученического состава в этом здании. Было принято решение о финансировании расходов на переезд и аренду здания за счет государственных средств. Несмотря на это, директор школы Басти Гусейнова распорядилась собрать с учителей деньги под предлогом арендной платы учебного заведения.

По факту в Министерстве образования ведется расследование. На период расследования директор школы отстранена от должности приказом министра образования.

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