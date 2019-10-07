Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, временами усиливающийся северо-западный ветер днем начнет стихать.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 14-18, днем — 20-23, в Баку ночью — 15-17, днем — 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью — 70-80, днем — 55-65 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах ожидаются грозовые дожди. Утром местами туман. Порывистый западный ветер

Ночью — 13-18, днем — 23-28, в горах ночью — 6-11, днем — 13-18 градусов тепла.

Minval.az