В предупреждении, поступившем из Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов в Национальный центр Государственного морского агентства, говорится, что 7 октября с 09:00 до 21:00 в Морской акватории Каспия скорость северо-западного, северного ветра будет достигать 13-18 м/сек, с порывами до 20-23 м/сек. В дальнейшем ветер усилится до 25-30 м/сек. Высота волн составит 2,5-3,5 метра, в дальнейшем 3,5-5,5 метров. Ближе к вечеру ожидается уменьшение скорости ветра.

Как сообщили в пресс-службе Государственного морского агентства, сразу после поступления прогноза погоды в Национальный центр Государственного морского агентства владельцы кораблей, портовые капитаны, инспекторы портового контроля были проинструктированы о принятии соответствующих мер и усилении службы. Кораблям, стоящим на якоре и находящимся в плавании в водах Службы управления кораблей отправлена информация посредством NAVTEX и других средств связи, даны соответствующие указания. Обеспечена безопасная стоянка кораблей в соответствующих убежищах на якоре. В плавании патрульных кораблей проблем не возникло. Наряду с этим организации, к которым относятся морские нефтегазовые платформы, предупреждены о непогоде. На побережье Азербайджана в полную мощь работают самые современные навигационные станции и станции связи.

Государственное морское агентство функционирует в усиленном режиме, обеспечено безопасное передвижение кораблей в территориальных водах Азербайджана, как под азербайджанским флагом, так и под флагами зарубежных стран, передает агентство АПА.

Minval.az