Жить без детей — это норма, но из-за своего выбора приходится терпеть многое, пишет издание «Лайфхакер».

Каких-то сто лет назад качество контрацепции было на таком уровне, что работало правило «если у тебя есть секс, у тебя есть дети». Половозрелый человек без детей был либо больным, либо абсолютно непривлекательным как сексуальный партнёр или супруг.

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Конечно, такого человека надо пожалеть, посоветовать ему какое-нибудь средство и втайне порадоваться, что тебя миновала чаша сия.

Относительно недавно мы научились контролировать свою репродуктивную систему без вреда для здоровья. И тут же появились чайлдфри, которые сломали многовековой шаблон.

Оказывается, так можно! Жить без детей, причём ничуть не хуже, а то и лучше, чем с ними.

Кто такие чайлдфри

Childfree — это свободные от детей. В русском языке даже нет полного аналога этого слова. Бездетные — это все люди без детей. Например, те, которые не смогли стать родителями по разным причинам, но хотели бы.

А чайлдфри — это те, кто не желает и не страдает от этого.

Чайлдфри ничем не похожи друг на друга, хотя их и пытаются как-то классифицировать. Самый известный (потому что первый) исследователь Джин Виверс делила чайлдфри на две группы:

реджекторы — это те, которые детей не любят;

аффексьонадо — это те, которым просто хорошо без детей.

Сейчас больше делят на чайлдфри и чайлдхейт (ненавидящие детей).

Сколько их — никто не знает. В целом бездетных от 5 до 30% в зависимости от страны. Но посчитать отдельно именно идейных чайлдфри нереально, потому что надо отделить их от тех, кому обстоятельства не дали завести ребёнка. Да и позиция человека может измениться: в одном из исследований опрашивали людей с перерывом в 6 лет. И четверть опрошенных кардинально поменяли свои взгляды.

Зачем они это делают

Главная причина — они не хотят. Почему именно, решает каждый для себя. Вариантов много.

Свобода. Родительские обязанности нужно нести, пока ребёнку не исполнилось 18. Это в теории, на практике — всю жизнь. От ребенка нельзя отмахнуться, сбежать на пару дней. Даже если оставить чадо родителям и укатить на необитаемый остров без связи, у вас будет ребёнок.

Ответственность. Не все хотят следить и за собой, и за ребёнком. Кто-то не уверен в своих силах, кто-то просто не любит ответственности ни в каком виде. И это правильный подход: если человек не хочет брать обязательства, не умеет и не собирается их выполнять, то не надо тащить непосильную ношу. Не уверен — не обгоняй.

Деньги. Дети стоят дорого, иногда очень дорого. Рассказы семей, в которых дети рождены вопреки скудным финансам, — лучшее противозачаточное средство и наглядная агитация за чайлдфри. Кто-то не может позволить себе содержание ребёнка, а кто-то любит свой уровень жизни больше, чем детей.

Карьера. Особенно для женщин. Уход за ребёнком по-прежнему женское дело: от 13 до 47% мам не работают из-за того, что нужно следить за детьми. Женщина вообще воспринимается всерьёз, только если она родила.

Ориентированных на карьеру женщин становится всё больше. Но даже при устройстве на работу HR интересуется, когда девушка собирается рожать. Это в порядке вещей. Те, кто планирует строить карьеру, всё чаще решают, что никогда. Бесспорно, есть чудесные женщины, которые могут успевать всё на свете. А есть и такие, которые не могут и выбирают работу.

Отсутствие карьеры. Дети подразумевают стабильный растущий доход, потому что с их взрослением увеличиваются и расходы. Человек без детей может позволить себе фриланс, случайные или небольшие заработки, работу за еду в лагере волонтёров.

Качества, несовместимые с детьми. От детского крика болит голова. Из-за трудного характера не получается договариваться. Из-за агрессии так и тянет затеять драку. Нерешённые психологические проблемы не дают спать спокойно. Список причин «почему не надо становиться родителями» насчитывает десятки пунктов.

Страх. Страхов много: роды, беременность, изменение статуса, перемены в отношениях, финансовые трудности и сотни мифов, окружающих деторождение. Попробуйте задать в женском коллективе вопрос, как это — побывать в роддоме. Рассказы будут такими, что Стивен Кинг покажется доброй сказкой на ночь.

Зачем чайлдфри объединяются

Люди без детей формируют разношёрстные сообщества с 70-х годов XX века, потому что им приходится обороняться. Общественные установки не успевают перемениться, для многих «без ребёнка» — это всё ещё больной и негодный.

Если бы планирование семьи оставалось личной темой, не было бы потребности найти единомышленников и поделиться наболевшим. Но детские дела личными не считаются.

Людей часто спрашивают о детях (девушек — в разы чаще). Вопрос «когда родишь?» многие вообще воспринимают так же, как «который час?». Бестактно, но это реальность.

Активно настроенные чайлдфри уверены, что их притесняют, поскольку они живут в «детоцентричном» обществе, где детям и их родителям позволено всё и за счёт бездетных, конечно. Например, налоговый вычет на ребёнка считают аналогом несправедливого налога на бездетность. Для таких чайлдфри объединение — способ продвинуть свои взгляды и добиться изменений в законах.

За что не любят чайлдфри

Люди с детьми воюют с людьми без детей, битвы эти словесные и в основном проходят в интернете. По содержанию они больше похожи на столкновения фанатов iPhone и Android-смартфонов. Бесполезно убеждать человека, который не хочет детей, в том, как здорово завести «масика». Но войну не остановить.

Так за что чайлдфри не любят?

За демонизацию детей и родителей. В сообществах обсуждают отвратительное поведение детей, пап и мам. Причём причиной хамства считаются именно дети. Как будто ребёнок — это волшебная палочка, превращающая нормального человека в свинью, для которой мир крутится вокруг малыша. Это абсолютно не так. Но многие верят, что дети — разносчики глупости.

За сленг: все эти «личинки» и «овуляторы», среди которых разрешается существовать «адекватным детным», действительно оскорбляют чувства кого угодно.

За ярлыки: вроде как все детные — несчастные люди, которые еле сводят концы с концами, жалеют о принятом решении и мучаются от несвободы.

Не выносили бы чайлдфри сор из избы, негатива было бы меньше. Но это скучно, и войны кипят на разных ресурсах. То есть чайлдфри не любят именно за то, в чём они упрекают остальных: за попытку влезть не в своё дело и научить всех жить правильно.

Как нельзя разговаривать с чайлдфри

Если ваш друг, родственник, коллега или сосед не собирается заводить детей и вы об этом внезапно узнали, не старайтесь перетянуть его в другой лагерь. Большинство аргументов в споре бессмысленны. Ниже — список запретных фраз, которые чайлдфри слышат каждый день.

Дети — это счастье. Счастливые родители никогда не поймут, как можно не хотеть детей. Счастливые чайлдфри не поймут, зачем дети вообще нужны. Счастье достигается не количеством детей, для этого есть другие способы.

Потом пожалеешь. Собственно, какая вам разница, кто и о чём потом пожалеет? Отсутствие детей — выбор каждого человека, а желать ему мук раскаяния как минимум невежливо.

А как же продолжение рода? Чайлдфри наплевать на продолжение рода, это очевидно. А вам должно быть вдвойне наплевать на чужой род.

Родишь — полюбишь. А если нет? Терпеть всю жизнь или обратно убирать?

Мы вымрем, как мамонты. С учётом перенаселённости планеты — нет.

Дети — это естественно. Естественно, но не обязательно. Агитировать за рождение нелюбимых и нежеланных детей — это особо извращённая форма фашизма и детоненавистничества.

Все чайлдфри ненормальные. Ну и славно, разве нет? Ненормальные гены не передадутся последующим поколениям.

А кто же поднесёт стакан воды в старости? Социальные службы, сиделки, друзья. Да и не факт, что пить захочется.

Дал Бог зайку — даст и лужайку; Бог накажет; Бог велел. В светском государстве, в котором конституция гарантирует свободу вероисповедания, это не аргумент.

Все чайлдфри — эгоисты. Как будто в здоровом эгоизме есть что-то плохое.

Быть чайлдфри — это хорошо?

Быть чайлдфри — это нормально. Это не хорошо и не плохо, это индивидуальное решение, которое касается личной и интимной жизни.

Плохо — обсуждать чужую личную жизнь и лезть в чужую постель. Это касается как противников чайлдфри, так и самих свободных от детей.

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