В августе текущего года сотрудники министерства экологии и природных ресурсов выявили факт незаконной вырубки деревьев в Наримановском районе Баку недалеко от Монтинского базара и приняли соответствующие меры.

Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь МЭПР Ирада Ибрагимова, передаёт Report.

Она отметила, что представителями исполнительной компании RR CONSTRUVTİON MMC было вырублено несколько деревьев при сносе здания общежития, находившегося в аварийном состоянии.

«По факту составлен акт, протокол. Как юридическое лицо ООО было оштрафовано на 50 тысяч манатов», — рассказала представительница ведомства.

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