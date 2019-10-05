Национальная администрация туризма Грузии сообщает, что в этом году государство посетили более 147 тысяч российских путешественников.

В сентябре этого года отмечено уменьшение числа туристов из России в Грузии практически на 21%. При этом российские путешественники все равно остались лидерами по численности.

Общее количество зарубежных туристов, посетивших Грузию в прошедшем первом осеннем месяце, превысило 970 тысяч человек. Это практически на 3% больше, чем было зафиксировано в аналогичный промежуток времени прошлого года. Туристов, которые находились в стране больше суток, было почти 540 тысяч человек. Данный показатель вырос на 0,6% в сравнении с 2018 годом.

Общее число туристов в Грузии за прошедший период этого года составило 7,2 миллиона зарубежных граждан. Это почти на 7% больше, чем было зафиксировано за первые 9 месяцев 2018 года. При этом число путешественников из России составило 1,2 миллиона человек, что почти на 8% ниже, чем было в прошлом году.

Второе место па масштабам туристического потока досталось Азербайджану, а на третьем месте оказалась Армения. Из данных стран Грузию посетили 1,2 миллиона и 1 миллион человек соответственно.

Minval.az