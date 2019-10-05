На пресс-клуб «Айели» («Зеркало») 5 октября совершено нападение.

Об этом сообщает Hraparak.am.

4 молодых человека забросали яйцами редакцию «Айели». В свою очередь, молодой человек, представившийся Давидом Ованнисяном, заявил, что требует закрытия этого СМИ. По словам протестующих, причиной их акции является статья, опубликованная на сайте Hayeli.am, под заголовком «Запоздалый, но мощный ответ Алиева Пашиняну».

Как отметили участники акции, они собирались сделать то же самое внутри помещения клуба, если бы дверь была открытой.

Minval.az