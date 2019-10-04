Стали известны результаты наблюдений за динамикой экзогенных геологических процессов на территории республики и Абшеронского полуострова, проведенных в сентябре 2019 года.

Как сообщили АПА в управлении комплексного мониторинга и гидрогеологических исследований, в результате проведенных в течение месяца мониторингов в оползневой зоне «Зых-1», была отмечена относительная активность в динамике оползней в локальных участках под воздействием природных и техногенных факторов.

Согласно информации, в динамике процесса затопления в населенном участке «Бинагади 1-я Промысловая» наблюдается стабильное напряжение. Аналогичная ситуация наблюдается в динамике процесса затопления в поселке Бинагади, на улице Меликасланова и прилегающих районах.

В поселке Нубар Абшеронского района отмечена относительная активность в динамике оползневого процесса.

Стабильное напряжение в динамике процесса затопления наблюдается в поселке Гала Хазарского района.

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