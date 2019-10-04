Посол Ирана приглашён в МИД России в связи с задержанием в Тегеране гражданки России, сообщила журналистам официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашён посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки», — сказала она.

По словам Захаровой, она взяла дело задержанной в Тегеране российской журналистки под личный контроль.

Захарова рассказала, что она в курсе инцидента и будет добиваться освобождения журналистки. Также она сообщила, что российские дипломаты обсуждают этот вопрос с МИД Ирана.

Minval.az