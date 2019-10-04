5 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, вечером в отдельных местностях полуострова возможен кратковременный дождь, будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 16-20, днем — 24-28, в Баку ночью 16-18, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80, днем 55-65 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, утром местами туман, западный ветер временами в отдельных местах будет усиливаться.

Ночью 15-20, днем 25-30, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

Minval.az