Пять человек погибли при аварийной посадке самолета Ан-12 возле Львова, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Ранее в пятницу Госслужба по ЧС сообщила, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта «Львов» на Украине, проводится эвакуация экипажа. Позже в ведомстве сообщили, что на борту находились восемь человек, при ЧП трое погибли и трое пострадали, судьба еще двоих была неизвестна. Двух членов экипажа самолета уже эвакуировали.

«Во время выполнения чартерного грузового рейса UKL4050 самолетом Ан-12 UR-CAH авиакомпании «Украина Аэроальянс», по предварительной информации, с семью членами экипажа и одним сопровождающим груз на борту, по маршруту Виго (Испания) — Львов, совершил аварийную посадку на грунт в селе Сокольники вблизи аэродрома… Пятеро погибших», — написал Криклий на своей странице в Facebook.

Minval.az