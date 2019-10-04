С сентября 2020 года русскоязычные школы в Украине перейдут на государственный язык обучения.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

«Русскоязычные школы в Украине еще есть, однако с сентября 2020 года они переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского Союза, [перейдут на украинский язык] с сентября 2023 года. Собственно, и те, и те мы должны к этому переходу подготовить», — отметила Новосад.

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