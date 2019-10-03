В Санкт-Петербурге водитель выстрелил четыре раза в ноги своему пассажиру.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» 3 октября, накануне вечером в полицию позвонил горожанин и рассказал о конфликте двух мужчин у 75-го дома на проспекте Науки. По его словам, диалог незнакомцев перерос в перепалку, затем прогремели два выстрела. Стрелок сел в белый Hyundai Solaris и уехал.

Прибывшие на место полицейские застали бригаду скорой помощи. Медики госпитализировали с пулевыми ранениями ног 24-летнего уроженца Азербайджана. Пострадавший объяснил, что ехал в качестве пассажира на «Солярисе», общение не сложилось с водителем, его земляком. Злоумышленник разрешил ситуацию четырьмя выстрелами.

Как сообщили в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия направленные на розыск и задержание злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Minval.az