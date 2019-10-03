«Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина потребовала после развода у экс-короля Малайзии, султана Келантана Мухаммада V, более 700 млн рублей. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail со ссылкой на приближенных султана.

Как отмечается, модель запросила у бывшего супруга квартиру в Москве за 96 млн рублей, дом в Лондоне стоимостью в 640 млн рублей и 1,9 млн рублей в месяц на содержание их общего сына Леона.

«За кого она меня принимает… за Билла Гейтса? — ответил Мухаммада V на требование Воеводиной.

Султан также удивился, на что могут потребоваться такие суммы, учитывая то, что Леон еще маленький и не поступает в Итонский колледж (частная британская школа для мальчиков).

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